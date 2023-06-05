



США: Украина полностью готова к контрнаступлению, но делать прогнозы рано

Готовность Украины к контрнаступлению сейчас находится на очень хорошем уровне. Но для прогнозов время еще не пришло. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в интервью CNN.



Милли, говоря об "очень хорошей готовности" Украины к освобождению территорий от россиян, отметил, что "пока еще слишком рано говорить о том, какие будут результаты".



"Они (украинцы - ред.) находятся в состоянии войны, которая является экзистенциальной угрозой для выживания Украины и имеет большее значение для остального мира - для Европы, действительно для Соединенных Штатов, но также и для всего мира", - заявил генерал.



Напомним, ранее официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что контрнаступление наших военных должно было начаться весной. Но этого не произошло, поскольку союзники не предоставили нашим защитникам все необходимое оружие для активных действий.



При этом в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у нашей страны уже есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления. В Офисе президента сообщали о начале подготовительных операций к освобождению территорий.