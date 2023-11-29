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США требуют от Совбеза осудить атаки хути на корабли
29.11.2023 20:04 Алина Груднева

США требуют от Совбеза осудить атаки хути на корабли

Соединенные Штаты Америки призвали Совбез ООН осудить нападения йеменские хути на корабли в Красном море и Аденском заливе. 

С таким призывом выступила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности, где обсуждался война между Израилем и ХАМАСом.

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Как известно, ранее в ноябре йеменские хути захватили корабль с 52 членами экипажа на борту в Красном море. 

Тогда поддерживаемая Ираном группировка объявила, что речь идет об израильском корабле, хотя эта информация позже была опровергнута.

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