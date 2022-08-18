



США требуют от Израиля разъяснений по поводу палестинских правозащитников

Госдеп США обратился к правительству и высокопоставленным лицам Израиля, чтобы получить разъяснения по поводу решения объявить палестинские правозащитные организации террористическими.

"Израиль пообещал предоставить нам дополнительную информацию о предположениях, которые привели его к таким действиям", - сказано в заявлении Госдепа.

В США обеспокоены закрытием офисов организаций, которые, согласно выводам, работали под прикрытием НФОП.