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США требуют от Израиля разъяснений по поводу палестинских правозащитников
18.08.2022 22:32 Алина Груднева

США требуют от Израиля разъяснений по поводу палестинских правозащитников

Госдеп США обратился к правительству и высокопоставленным лицам Израиля, чтобы получить разъяснения по поводу решения объявить палестинские правозащитные организации террористическими.

 
"Израиль пообещал предоставить нам дополнительную информацию о предположениях, которые привели его к таким действиям", - сказано в заявлении Госдепа.
 
В США обеспокоены закрытием офисов организаций, которые, согласно выводам, работали под прикрытием НФОП.

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