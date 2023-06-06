



США: требования Ирана в отношении ядерной деятельности "невозможно принять"

На фоне разговоров о возможном возрождении ядерной сделки с Ираном 2015 года США критикуют Тегеран за его тайную ядерную деятельность и отказ сотрудничать с инспекторами.



“В сентябре прошлого года Иран положил конец надеждам на то, что взаимное возвращение к выполнению СВПД близко, потребовав, чтобы обязательства по гарантиям выполнялись в Иране иначе, чем во всех других государствах, заключивших соглашение о всеобъемлющих гарантиях”, — отметила Лаура Холгейт, посол США в международных организациях ООН, во время слушаний Международного агентства по атомной энергии в Вене.



“Как мы знаем, такие требования просто невозможно принять, — добавляет Холгейт. - Нигде в мире инспекторы МАГАТЭ не будут игнорировать возможный незадекларированный ядерный материал и деятельность, а также обнаружение частиц ядерного материала в нескольких незаявленных местах”.



Холгейт добавляет, что Иран “продолжает расширять свою ядерную деятельность далеко за пределы СВПД”, призывая его “прекратить свои ядерные провокации, которые создают серьезные риски распространения”.



