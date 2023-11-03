



США строят секретную базу в Израиле на горе Керен

Правительство США намерено потратить почти 36 млн. долларов на строительство новой военной базы в Израиле. Проект получил название "Объект 512", а предполагаемая дата окончания работ - 30 августа 2026 г.



Эксперты, в том числе бывшие высокопоставленные сотрудники ЦРУ, сообщили The Intercept, что новая база нужна не для того, чтобы помочь Израилю противостоять ХАМАСу или Хизбалле. Объект 512 предназначен для Ирана.



Американцы на Ближнем Востоке имеют две военные базы. Крупнейшая из них расположена к западу от Дохи, столицы Катара, и принадлежит ВВС Эмирата Катар. Так уж сложилось, что Катар является ближайшим союзником Ирана и активно участвует в его усилиях по распространению терроризма в регионе и мире.



Другая база США находится в Саудовской Аравии и, как и база в Катаре, зависит от прихотей королевской семьи. В один прекрасный день США могут получить приказ вывести свои войска из этих арабских стран.



Именно поэтому создается новая база в Израиле, которая, по оценкам, должна вместить не менее 1000 американских военнослужащих. Потому что Израиль вряд ли в ближайшее время скажет "янки" возвращаться домой.