



США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США стремятся к заключению дипломатических отношений с Северной Кореей.



"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной", - заявила Жан-Пьер.



Она также отметила, что Белому Дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе.