Новости » Политика
США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР
09.09.2022 19:48 Александр Юзовский

США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США стремятся к заключению дипломатических отношений с Северной Кореей. 

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной", - заявила Жан-Пьер.

Она также отметила, что Белому Дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы