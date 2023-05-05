



США сосредоточились на ПВО для Украины. Белый дом обещает еще сюрпризы

Белый дом продолжает сосредотачиваться на средствах ПВО для Украины. Только за последние часы украинцы с помощью возможностей ПВО, которые были предоставлены союзниками, сбили большинство ракет. Поэтому США продолжают фокусироваться на обеспечении украинцев средствами противовоздушной обороны.



Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне.



"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне. Я не имею при себе точных цифр, но большинство крылатых ракет, которые были запущены против Украины только за последние 48-72 часа, украинцы смогли сбить с помощью противовоздушной обороны - возможностей ПВО, которые были предоставлены не только Соединенными Штатами, но и союзниками и партнерами", – сказал Кирби, подчеркнув, "именно поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на этом".



Ответил Кирби и на вопрос об украинском контрнаступлении. Американский чиновник указал, что Вашингтон, со своей стороны, сделал "все возможное, чтобы убедиться, что они готовы".



"Они (ВСУ – ред.) имеют подавляющее большинство... того, что они просили материально для проведения наступательных операций, – сказал Кирби. – Мы сделали все, что могли. Это не означает, что мы намерены останавливаться. Это не означает, что мы просто закончили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов".



Ранее в Воздушных силах ВСУ указывали, что все поставленные в Украину зенитно-ракетные комплексы уже работают, однако их недостаточно, чтобы перекрыть весь периметр.