



США сосредоточились на новаторских морских “роботах” в Персидском заливе

В течение последних двух лет 5-й флот США был в авангарде попыток внедрения новых технологий, в первую очередь беспилотных надводных кораблей. Эта инициатива стала предметом новой статьи в Bloomberg на этой неделе, которая пролила свет на это важное усилие.



В статье дается взгляд изнутри на то, как продвигаются идеи, воплощенные в жизнь США. В оперативной комнате военно-морской базы Бахрейна, заполненной экранами и компьютерами, капитан Колин Корридан, командующий оперативной группой 59, которая отвечает за развертывание новых USV, сказал, что многие кадры и информация, собранные с морских роботов, синтезируются искусственный интеллект, чтобы облегчить бремя людей.



“USV производятся, в частности, канадскими, израильскими и американскими компаниями, и стоят от 800 000 до 3 миллионов долларов. Их размер варьируется от тихоходных буев на солнечных батареях до больших беспилотных скоростных катеров”, — отмечается в статье Bloomberg.



В ноябре прошлого года Центральное командование США объявило о некоторых из этих усилий. 5-й флот США действует из Бахрейна и является ключевым военно-морским компонентом Центрального командования США, часто называемого Navcent.



В то время США опубликовали график, показывающий все новые беспилотные суда , которые исследуются. На графике было показано одно судно, которое могло плавать в течение нескольких месяцев, под названием Data Xplorer, и был продемонстрирован Saildrone, который выглядит как средство для виндсерфинга без человека; а также что-то под названием Devil Ray, которое предположительно может развивать скорость 100 узлов.



Elbit Systems , израильская оборонная компания, также предоставила SeaGull, небольшой патрульный корабль, у которого нет экипажа, который мог бы выполнять задачи по поиску мин и наблюдению. На самом деле Saildrone использовался раньше, ближе к Израилю, в заливе Акаба в 2021 году в рамках той же инициативы.



В то время капитан Майкл Брассер, командующий новой оперативной группой Navent по беспилотным системам и искусственному интеллекту, сказал, что “это захватывающие времена для оперативной группы 59, поскольку мы объединяемся с Королевским флотом Иордании, чтобы создать наш центр операций в Красном море в Акабе и развернуть часть нашей новой морской робототехники”.



В статье Breaking Defense в марте 2023 года отмечалось, что “успехи TF59 в улучшении осведомленности о морской сфере были заметными и заслуживают похвалы. Но их нужно рассматривать как отправную точку, а не как конечную. Чтобы продвинуть этот вопрос вперед, в текущей структуре необходимо решить три проблемы: во-первых, нехватка технически подготовленного человеческого капитала; во-вторых, отсутствие общеорганизационного культурного сдвига в сторону цифровых операций; и в-третьих, скудные возможности и готовность партнеров”.



Поскольку этим усилиям уделяется все больше внимания, в регионе также возникает напряженность.



Иран использовал военно-морские силы и подразделения КСИР, чтобы остановить и задержать два корабля за последние полторы недели. Напряженность в Иране является одним из аспектов нынешней ситуации. Беспилотные аппараты могут помочь в патрулировании обширных акваторий океана. Они могли бы якобы помочь отслеживать военно-морскую деятельность и, возможно, противостоять угрозам. Однако некоторые из них медленные и могут быть похищены иранскими быстроходными катерами. В 2022 году Иран фактически захватил два парусных беспилотника, что свидетельствует о том, что некоторые из этих судов могут быть уязвимы. Если они дешевы и одноразовы, это может не быть проблемой, и это одна из причин, по которой беспилотные суда, такие как летающие дроны, могут быть предпочтительнее в некоторых регионах.



В статье Bloomberg рассматривается растущий интерес к этим судам. В нем отмечается, что США хотят иметь в игре 100 таких USV и что “первоначальная цель в 50 была достигнута в феврале, и технология обеспечивает экономически эффективный и эффективный способ углубления партнерских отношений с США”. Некоторые беспилотные суда могут оставаться в открытом море месяцами без необходимости дозаправки и пополнения запасов — рекорд составляет 220 дней в Красное море.



Сосредоточение внимания на новаторских усилиях Америки в Персидском заливе важно, потому что это поднимает некоторые важные вопросы о будущем. Во-первых, существует мнение, что США выводят ресурсы из региона.



Кроме того, Иран продолжает преследовать суда. Иран использует дроны, быстроходные катера и вертолеты. Иран также развертывает ПВО вблизи Персидского залива, которую можно использовать для сбивания американских беспилотников. Между тем, США отправили в регион А-10 — самолеты, которые можно использовать для уничтожения танков или пехоты и которые теперь могут быть вооружены противостоящим оружием, таким как ракеты.



Партнеры США в регионе также инвестируют в беспилотные суда. Израильская IAI в партнерстве с Edge в ОАЭ в 2021 году разработала USV. IAI также объявила, что на этой неделе она разработала первую израильскую беспилотную подводную лодку. Беспилотная подводная лодка имеет длину около 10 метров и может работать в море неделями. Его также можно перевозить в контейнере, что делает его универсальным и удобным для перевозки по суше, морю и воздуху.



В этом беспилотные суда уникальны. Они дешевле, чем большие надводные корабли, и их легко развернуть. Поскольку западные военно-морские силы пытаются не отставать от Китая , беспилотные суда являются одним из способов не отставать. Также их могут предпочесть страны региона, заинтересованные в новых технологиях.







