Новости » Политика
США: Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств
07.05.2023 21:52 Ирина Демьянова

США: Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств

Соединенные Штаты в воскресенье раскритиковали восстановление Сирии в Лиге арабских государств, заявив, что Дамаск не заслуживает возвращения в группу, и подняв вопрос о готовности президента Сирии Башара Асада урегулировать кризис, возникший в результате гражданской войны в Сирии.

Соединенные Штаты, однако, полагают, что арабские партнеры намерены использовать прямое взаимодействие с Асадом, чтобы подтолкнуть к разрешению давнего кризиса в стране, и что Вашингтон согласен со своими союзниками в отношении "конечных целей", заявил представитель Госдепартамента.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы