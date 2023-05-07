



США: Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств

Соединенные Штаты в воскресенье раскритиковали восстановление Сирии в Лиге арабских государств, заявив, что Дамаск не заслуживает возвращения в группу, и подняв вопрос о готовности президента Сирии Башара Асада урегулировать кризис, возникший в результате гражданской войны в Сирии.



Соединенные Штаты, однако, полагают, что арабские партнеры намерены использовать прямое взаимодействие с Асадом, чтобы подтолкнуть к разрешению давнего кризиса в стране, и что Вашингтон согласен со своими союзниками в отношении "конечных целей", заявил представитель Госдепартамента.

