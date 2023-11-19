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США: сделка по возвращению заложников в Израиль все ближе
19.11.2023 21:24 Алина Груднева

США: сделка по возвращению заложников в Израиль все ближе

Заключение сделки между Израилем и ХАМАСом по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, приближается.

Такое заявление сделал замсоветника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер.

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По его словам, речь идет об освобождении значительного количества заложников. Он также не исключил, что сделка будет подразумевать продолжительное прекращение огня в Газе.

"На данный момент я могу сказать, что некоторые из остававшихся разногласий в очень сложных, очень деликатных переговорах были сужены. Я считаю, что мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы заключить эту сделку", - отметил он.

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