



США: сделка по возвращению заложников в Израиль все ближе

Заключение сделки между Израилем и ХАМАСом по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, приближается.



Такое заявление сделал замсоветника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер.



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По его словам, речь идет об освобождении значительного количества заложников. Он также не исключил, что сделка будет подразумевать продолжительное прекращение огня в Газе.



"На данный момент я могу сказать, что некоторые из остававшихся разногласий в очень сложных, очень деликатных переговорах были сужены. Я считаю, что мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы заключить эту сделку", - отметил он.