



США сбили турецкий дрон над Сирией

Пентагон заявил о том, что вчера в Сирии США сбили турецкий военный дрон. Происшествие случилось недалеко от базирования американских войск. Система ПВО расценила аппарат как угрозу, и в воздух поднялись F16, которые этот дрон приземлили.



Турецкая сторона этот факт отрицает таким образом, словно это был не их БПЛА. И все это происходит на фоне некоторого охлаждения в отношениях между странами на фоне ожидания ратифицирования Турцией вступления Швеции в НАТО.



Кроме того, представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что этим же утром всего в километре от американских позиций, в районе Хасаках, прошла атака турецких дронов. И спустя час американцы сбили упомянутый дрон.



По итогам дня Ллойд Остин провел переговоры со своим турецким коллегой. Стороны пришли к взаимопониманию.