



США: Россия хочет купить больше боевых беспилотников у Ирана, истощив запасы

Белый дом заявляет, что Россия надеется купить у Ирана дополнительные усовершенствованные ударные беспилотники для использования в войне Кремля в Украине после того, как израсходовала большую часть из 400 беспилотников, ранее закупленных в Тегеране.



В прошлом году США обнародовали спутниковые снимки и данные разведки, которые, по их словам, указывают на то, что Иран продал России сотни боевых беспилотников. В течение нескольких месяцев официальные лица публично заявляли, что Соединенные Штаты считают, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но у Вашингтона не было доказательств того, что сделка была заключена.



“Иран также продолжает поставлять России односторонние атакующие БПЛА . С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа “Шахед”, – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. “Россия израсходовала большую часть этих БПЛА, используя их для атак на критически важную украинскую инфраструктуру Украины. Предоставляя России эти БПЛА, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине”.



Последнее разоблачение является частью разведывательных данных, поступающих от администрации, чтобы детализировать “углубление оборонного партнерства между Россией и Ираном”.