



США: Россия должна ответить за депортацию украинцев на всех уровнях

Россия должна понести ответственность за совершенные преступления против украинских детей, в том числе за их депортацию на территорию РФ. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН 24 августа.



Она подчеркнула, что ответственность Россия должна нести на всех уровнях.



"Именно поэтому Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мы обязаны привлечь к ответственности всех виновных", - сказала Гринфилд.



Дипломатка отметила, что "украинцы мужественно сопротивляются, защищая суверенитет своей страны, свою свободу, демократию, культуру, и победоносно борются, чтобы защитить и вернуть украинских детей, которые были насильно переселены или депортированы с оккупированных территорий в Россию и Беларусь".



При этом она подчеркнула, что все разговоры россиян о "гуманитарной эвакуации" - ложь.



"Это грубое искажение реальности в тщетной попытке оправдать то, что не подлежит оправданию", - заявила Томас-Гринфилд.



Она добавила, что к перемещению украинских детей в лагеря на территории Беларуси причастен и белорусский режим.



Напомним, по украинским данным РФ могла вывезти из Украины 200-300 тысяч детей. На сегодняшний день есть точная информация только о 19 499 депортированных несовершеннолетних. 373 ребенка удалось вернуть.