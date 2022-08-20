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США: РФ пытается использовать Турцию для обхода санкций
20.08.2022 20:30 Александр Юзовский

США: РФ пытается использовать Турцию для обхода санкций

Вашингтон обеспокоен тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, о чем заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре со своим турецким коллегой Юнусом Элитасом.

"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами", – сказано в сообщении американского минфина.

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