



США: РФ пытается использовать Турцию для обхода санкций

Вашингтон обеспокоен тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, о чем заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре со своим турецким коллегой Юнусом Элитасом.



"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами", – сказано в сообщении американского минфина.