



США - РФ: если боитесь за свои танки, вывозите их из Украины

США опровергают данные Кремля о поставках Украине британских бронебойных снарядов с обедненным ураном.



Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби.



"Я думаю, что на самом деле Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя их танки и делать их небоеспособными. И если это действительно вызывает беспокойство, если россияне очень обеспокоены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто перевезти их через границу обратно в Россию и вывезти из Украины. Им там не место. Это моя рекомендация, если они обеспокоены угрозами своим танкам", - сказал он.



По словам Кирби, заявления Кремля о том, что Британия намерена передать Украине такие снаряды является очередной "соломинкой", через которую Россия "забивает ставку".



Он пояснил, что этот вполне обычный вид снарядов использовался на поле боя десятилетиями.

