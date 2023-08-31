



США: РФ договаривается с КНДР о покупке оружия

В Белом доме озабочены тем, что Россия и Северная Корея активно договариваются о поставках оружия. Об этом на брифинге в среду, 30 августа, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".



Кирби отметил, что по данным американской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу недавно посетил Северную Корею, где пытался убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы, а президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых договаривались расширить двустороннее сотрудничество.



Он добавил, что у Соединенных Штатов есть разведывательные данные, указывающие на то, что другая группа российских официальных лиц отправилась в Пхеньян после визита министра обороны.



Россия стремится получить оружие, которое нужно ее военным для использования в войне против Украины, сказал Кирби. По его словам, также Россия заинтересована в сырье, которое поможет оборонно-промышленной базе России.



Кирби подчеркнул, что любые соглашения о поставках оружия между Россией и Северной Кореей будут нарушать резолюцию Совбеза ООН.



"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать публичные обязательства, взятые Пхеньяном, не поставлять и не продавать оружие России", – сказал Кирби.



Отвечая на вопрос, о чем свидетельствует такой поиск сотрудничества со стороны Москвы, Кирби ответил, что очевидно речь идет об "обычной слабости".



"Зачем бы иначе господину Путину обращаться в Иран, Северную Корею, чтобы попытаться получить артиллерийские снаряды и основные материалы, чтобы он мог продолжать укреплять свою оборонную промышленную базу. Нет другого способа смотреть на это. Это отчаяние и слабость, откровенно говоря", - добавил Кирби.



Он пояснил, что Путин за более чем 18 месяцев широкомасштабного вторжения "достиг нулевых стратегических целей в Украине", при этом Россия потеряла "десятки или даже сотни тысяч солдат убитыми или ранеными в этой войне".



