



США рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Беларусь

Посольство США в Беларуси призвало своих граждан немедленно покинуть страну. Соответствующее уведомление размещено на сайте дипмиссии.



В качестве причины такой рекомендации в посольстве назвали недавнее решение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью и заявление Литвы, Латвии и Польши о том, что эти страны рассматривают возможность полного закрытия белорусской границы.



Американцам рекомендовали уехать из Беларуси через погранпункты с Латвией и Литвой или на самолете. Посольство напомнило, что Польша закрыла КПП на границе, а также призвало не выезжать через Россию или Украину.



Гражданам, которые все-таки планируют поездки в Беларусь, посольство напомнило, что они не смогут рассчитывать на помощь правительства США в случае проблем.