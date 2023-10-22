



США развернут Patriot и THAAD на Ближнем Востоке из-за Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и Patriot.



Дополнительные подразделения военных находятся в готовности к отправке в ближайшее время. По словам главы Пентагона, эти шаги являются ответом на недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его марионеток в регионе.



"Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, повысят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля", — пояснил Остин.



Сколько дополнительных американских военных будет развернуто в регионе, министр уточнять не стал.



"Я рассмотрю возможность развертывания дополнительных сил по мере необходимости", - добавил он, отметив, что ведет консультации с президентом США Джо Байденом.