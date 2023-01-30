



США расширили программу защиты для жителей Гонконга

В меморандуме, опубликованном в четверг, 26 января, президент Байден продлил программу отложенного принудительного выезда для жителей Гонконга, которая предлагает правовую защиту гонконгцам, находящимся в настоящее время в США. Срок действия этой защиты должен был истечь 5 февраля.



Президент правозащитной группы Campaign for Hong Kong Сэмюэл Чу сообщил, что программа помогла около 4000 гонконгцев в США избежать политических преследований, сфальсифицированных судебных процессов и арестов.



Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало решение администрации Байдена оставить гонконгцев, обвинив США в предоставлении убежища “антикитайским повстанцам, бегущим за границу под предлогом демократии и прав человека”. По словам китайского посла Лю Пэньюя, тем самым США раскрывают свои “зловещие намерения” поставить под угрозу мир в Гонконге.



Продлевая срок действия программы, Байден сослался на закон о национальной безопасности 2020 года, введенный в Гонконге, который дает Пекину более сильные инструменты в борьбе с инакомыслием, а также на другие шаги, предпринятые Китаем, которые, по словам президента США, подрывают права человека.