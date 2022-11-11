



США раскритиковали церемонию в память о Меире Кахана

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс раскритиковал проведение церемонии в память о Меире Кахана, сообщает Аруц Шева.



Напомним, что в мероприятии принял участие депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир.



"Отмечать наследие террористической организации отвратительно. Другого слова для этого нет. Это отвратительно. Мы по-прежнему обеспокоены наследием Кахана и продолжающимся использованием риторики воинствующими правыми экстремистами. Мы осуждаем подстрекательство, насилие и расизм во всех их формах. Есть веская причина, по которой Кахане Хай по-прежнему считается особо опасной глобальной террористической организацией. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые лишь усугубляют напряженность. В том числе в Иерусалиме", - заявил Нед Прайс.