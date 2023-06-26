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США проверят доступ палестинцев с двойным гражданством в Израиль
26.06.2023 12:13 Ирина Демьянова

США проверят доступ палестинцев с двойным гражданством в Израиль

Соединенные Штаты проверят свободу передвижения американцев палестинского происхождения в Израиле в следующем месяце в рамках подготовки к предлагаемому США освобождению от виз для израильтян.

Об этом сообщил в понедельник чиновник, проинформированный о подготовке.

Израиль выполнил некоторые условия американской программы безвизового въезда (VWP), к которой страна надеется присоединиться к октябрю.

Осталось только продемонстрировать взаимный доступ для американцев палестинского происхождения на границах Израиля и в Иудее и Самарии.

В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил Ynet TV , что "пилотная программа" по поддержанию кандидатуры страны на участие в программе VWP будет запущена в середине июля. Он не стал уточнять подробности.
 

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