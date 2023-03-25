



США проведут "Саммит за демократию": двух участниц НАТО не позвали

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на свои источники, в администрации Джо Байдена этот саммит называют одной из своих отличных внешнеполитических инициатив, призванных укрепить демократию во всем мире и остановить рост автократий.



Отмечается, что США по-прежнему полагаются на Турцию и Венгрию в противодействии российскому влиянию, однако там растет обеспокоенность отступлением этих двух стран от демократических ценностей.



Издание сообщает, что такой жест, скорее всего, обострит отношения Вашингтона с Анкарой и Будапештом, однако американские чиновники уверяют, что не хотели бы, чтобы это событие рассматривалось как "всеобъемлющее мнение о силе демократии в другой стране".