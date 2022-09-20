



США: прорыва в обновлении ядерной сделки не ожидается

Прорыва в обновлении ядерного соглашения на Генассамблее ООН на этой неделе не ожидается.

По данным Reuters, об этом сказал советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Соединенные Штаты не ожидают прорыва в возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, но Вашингтон по-прежнему открыт для восстановления соглашения", - сказал он.

По его словам, президент США Джо Байден повторил, что Вашингтон готовится к подписанию соглашения.

"Если Иран готов серьезно относиться к выполнению своих обязательств, мы можем достичь соглашения", - отметил он.