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США: прорыва в обновлении ядерной сделки не ожидается
20.09.2022 22:03 Алина Груднева

США: прорыва в обновлении ядерной сделки не ожидается

Прорыва в обновлении ядерного соглашения на Генассамблее ООН на этой неделе не ожидается.

 
По данным Reuters, об этом сказал советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
 
"Соединенные Штаты не ожидают прорыва в возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, но Вашингтон по-прежнему открыт для восстановления соглашения", - сказал он.
 
По его словам, президент США Джо Байден повторил, что Вашингтон готовится к подписанию соглашения. 
 
"Если Иран готов серьезно относиться к выполнению своих обязательств, мы можем достичь соглашения", - отметил он.

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