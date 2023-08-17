



США: программа безвизового въезда - это не подарок для Нетаниягу

Белый дом в ответ на критику в адрес продвижения программы безвизового въезда для израильтян объявил, что это в интересах, прежде всего, самой Америки.



"Соединенные Штаты — это не Санта-Клаус, раздающий такие подарки, как программа безвизового въезда. Мы занимаемся такими вещами, потому что они в наших интересах", — сказал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.



По его словам, программа безвиза не является "подарком" для правительства Биньямина Нетаниягу.



"Израиль не попадет в программу безвизового въезда до тех пор, пока мы не видим взаимность и предпосылки в отношении тех вопросов, на которые мы потратили много времени, например, обсуждение таких вещей, как нормализация. Мы по-прежнему привержены решению о "создании двух государств" путем переговоров", - отметил он.