



США призывают включить Израиль в безвизовую программу до 30 сентября

Еврейские Федерации Северной Америки направили обращение к госсекретарю США Энтони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с призывом включить Израиль в программу безвизового въезда (Visa Waiver Program) до 30 сентября этого года, когда истекает срок для участия Израиля в этой программе. Обращение подписали главы 121 еврейской федерации США и Канады, руководство Совета по связям с еврейскими общинами и другие еврейские организации.



"Израиль является важным союзником и торговым партнером Соединенных Штатов, поэтому вступление Израиля в программу безвизового въезда будет способствовать развитию культурных, деловых и образовательных связей между двумя нашими странами", — говорится в обращении. В письме также отмечается, что включение Израиля в программу безвизового въезда "будет иметь важное значение для почти полумиллиона израильтян, ежегодно посещающих Соединенные Штаты".





"Мы признаем, что есть еще некоторые вопросы, решение которым необходимо найти, прежде чем Израиль может быть принят в эту программу, — говорится в обращение. - Мы призываем все стороны предпринять все шаги, чтобы необходимые действия были завершены до крайнего срока".



Программа безвизового въезда в настоящее время позволяет гражданам сорока стран-участниц въезжать в Соединенные Штаты на короткий срок до девяноста дней без визы, а также предлагает гражданам США безвизовый режим при посещении стран-участниц.