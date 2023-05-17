



США призывают к “спокойствию и сдержанности” в преддверии Марша флагов

США призывают к “спокойствию и сдержанности” в преддверии Марша флагов в Иерусалиме в четверг. Ожидается, что десятки тысяч израильских евреев пройдут маршем по мусульманскому кварталу, размахивая израильскими флагами. Мероприятие состоится менее чем через неделю после того, как Израиль и террористическая группировка “Палестинский исламский джихад” заключили соглашение о прекращении огня после пяти дней конфликта.



Во вторник первый заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Вашингтон “продолжит призывать стороны воздерживаться от действий, риторики и действий, которые могут разжечь напряженность”, в ответ на вопрос о Марше во время брифинга для прессы.

Патель сказал, что США верят “в право отдельных лиц выражать свое мнение и делать это мирным путем”, при этом призвал “все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность” и избегать любой эскалации напряженности.



Ожидается, что на этой неделе в митинге примет участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, что может еще больше усилить напряженность.



Министр финансов Бецалель Смотрич, депутаты от “Ликуд” и министр Иерусалима Меир Поруш, как ожидается, также присоединятся к мероприятию вместе с десятками тысяч демонстрантов, в основном из национально-религиозной общины.



Сотрудники службы безопасности считают, что вероятность ракетного обстрела из сектора Газа во время Марша невелика, сообщил в воскресенье 13-й канал. Но некоторые официальные лица опасаются повторения ситуации 2021 года, когда ХАМАС обстрелял ракетами Иерусалим как раз перед началом Марша, что спровоцировало продолжавшиеся более недели боевые действия между террористическими группировками Израиля и Газы.