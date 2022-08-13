



США призвали дать Украине ракеты дальнего действия

В США призвали предоставить Украине ракеты дальнего действия.

С соответствующим призывом выступил политический консультант и старший советник Хельсинкской Комиссии Конгресса США Пол Массаро.

В частности, он призвал передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Также Массаро требует запретить выдачу виз россиянам для защиты мира от них.

Помимо прочего, он считает необходимым прекратить закупку российского газа, пресекая таким образом энергетический шантаж со стороны РФ.

По мнению Массаро, глава Кремля Владимир Путин боится войны с НАТО, потому Запад не должен демонстрировать перед ним слабость.