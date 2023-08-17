



США признали “Зеленых без границ” террористической организацией от “Хизбаллы”

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против базирующейся в Ливане организации “Зеленые без границ” GWB и ее лидера Зухаира Субхи Нахла как лидера террористической организации, обвинив группировку в маскировке деятельности от имени “Хизбаллы”.



Израиль приветствовал это решение и призвал Совет Безопасности ООН присоединиться к США в действиях против группировки, которая действует как подразделение “Хизбаллы”.



“Зеленые без границ” – ливанская организация, которая в течение последних десяти лет оказывала поддержку и прикрытие операций “Хизбаллы” на юге Ливана вдоль “голубой линии” между Ливаном и Израилем, действуя под прикрытием экологической активности.



“Соединенные Штаты отвергают циничные попытки “Хизбаллы” прикрыть свою террористическую деятельность ложной защитой окружающей среды”, — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. “Мы продолжим поддерживать многие ливанские группы гражданского общества, защищающие уникальную и чувствительную природную среду Ливана, а также неустанно преследуем “Хизбаллу” и ее сети поддержки”.