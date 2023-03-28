



США приветствуют замораживание судебной реформы в Израиле

Белый дом в понедельник приветствовал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что закон о судебной реформе будет временно приостановлен.



“Мы приветствуем это заявление как возможность создать дополнительное время и пространство для компромисса. Компромисс — это именно то, к чему мы призывали”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает AFP .



”Демократические общества укрепляются за счет сдержек и противовесов, и фундаментальные изменения в демократической системе должны осуществляться при максимально широкой поддержке населения”, — добавила она.



Между тем официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены ситуацией в Израиле, а президент Джо Байден поделился своими опасениями по поводу предлагаемой судебной реформы непосредственно с Нетаниягу.



”Мы по-прежнему обеспокоены недавними событиями”, — сказал Кирби, пишет Reuters , добавив, что Израиль был приглашен на организованный США Саммит за демократию в конце этой недели.



Кирби добавил, что Байден был ”очень откровенен” с Нетаниягу по поводу его беспокойства. На вопрос, беспокоится ли Байден, что в Израиле будет гражданская война, Кирби ответил, что нет.



Опасения США по поводу закона о судебной реформе заключались в том, что он ”бросит вызов” принципу наличия системы сдержек и противовесов в правительстве, объяснил Кирби, добавив: ”Все эти опасения исходят из… уважения, дружбы и восхищение израильским народом, Израилем как страной и израильской демократией”.



