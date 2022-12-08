



США приветствовали назначение нового президента Перу

США одобрили изменения во власти в Перу и приветствовали назначение на пост главы государства Дины Болурате.



Представитель Госдепартамента США приветствовал назначение Болуарте в своем заявлении, добавив, что Соединенные Штаты будут "поддерживать Перу в рамках правительства единства, которое президент Болуарте пообещала сформировать". Об этом сообщает Reuters.



Напомним, что вчера парламент Перу объявил импичмент бывшему президенту Педро Кастильо. Вскоре после этого Кастильо был задержан полицией.