США приветствовали назначение нового президента Перу
США одобрили изменения во власти в Перу и приветствовали назначение на пост главы государства Дины Болурате.
Представитель Госдепартамента США приветствовал назначение Болуарте в своем заявлении, добавив, что Соединенные Штаты будут "поддерживать Перу в рамках правительства единства, которое президент Болуарте пообещала сформировать". Об этом сообщает Reuters.
Напомним, что вчера парламент Перу объявил импичмент бывшему президенту Педро Кастильо. Вскоре после этого Кастильо был задержан полицией.