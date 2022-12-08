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США приветствовали назначение нового президента Перу
08.12.2022 08:40 Ольга Белозерова

США приветствовали назначение нового президента Перу

США одобрили изменения во власти в Перу и приветствовали назначение на пост главы государства Дины Болурате.

Представитель Госдепартамента США приветствовал назначение Болуарте в своем заявлении, добавив, что Соединенные Штаты будут "поддерживать Перу в рамках правительства единства, которое президент Болуарте пообещала сформировать". Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что вчера парламент Перу объявил импичмент бывшему президенту Педро Кастильо. Вскоре после этого Кастильо был задержан полицией. 

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