



США: прекращение координации в сфере безопасности - не ко времени

Администрация президента США Джо Байдена выступает решительно против решения Палестинской автономии о прекращении координации с Израилем в сфере безопасности после смертоносного рейда ЦАХАЛ в Дженине.



Об этом сказала помощница госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.



"Мы не считаем это правильным шагом в настоящий момент. Мы считаем очень важным, чтобы стороны сохраняли и углубляли координацию в сфере безопасности", - сказала она.



Ранее канцелярия председателя ПА Махмуда Аббаса объявила о прекращении координации в сфере безопасности из-за того, что в ходе контртеррористической операции ЦАХАЛа в Дженине были убиты девять человек, в том числе одно гражданское лицо.



По словам Лиф, она и несколько ее коллег с самого утра ведут телефонные переговоры с израильскими и палестинскими официальными лицами, чтобы восстановить спокойствие.

Высокопоставленный чиновник Байдена выражает обеспокоенность по поводу гражданских лиц, убитых в ходе рейда ЦАХАЛа, но говорит, что израильские официальные лица сказали ей, что силы действуют на фоне «бомбы замедленного действия террористической угрозы».

