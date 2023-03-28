



США прекращают обмен ядерными данными с Россией после выхода из договора СНВ

Соединенные Штаты проинформировали Россию, что не будут обмениваться данными о своих ядерных силах, заявил во вторник представитель Белого дома, назвав это ответом на решение Москвы приостановить участие в новом договоре о СНВ. Об этом сообщает The Washington Post.

“В соответствии с международным правом Соединенные Штаты имеют право реагировать на нарушения Россией договора о СНВ, принимая соразмерные и обратимые контрмеры, чтобы побудить Россию вернуться к выполнению своих обязательств”, – заявил представитель Совета национальной безопасности. “Это означает, что, поскольку заявленная Россией приостановка действия нового договора СНВ является юридически недействительной, США по закону разрешено не обновлять наши данные раз в два года в ответ на нарушения со стороны России”.

Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сказал, что целью Соединенных Штатов было побудить Россию соблюдать первоначальный договор. Президент России Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что Москва также будет готова испытать новое ядерное оружие, если Вашингтон сделает это первым.



Решение США прекратить обмен данными было сообщено в понедельник заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.



Некоторые представители сферы контроля над вооружениями выражают уверенность в том, что эти действия могут привести к прекращению многолетнего ядерного соперничества между США и Россией, говорится в публикации. Их оппоненты выражают обеспокоенность тем, что это может привести к постепенному разрушению системы контроля над вооружениями, которая десятилетиями регулировала ядерную конкуренцию между Вашингтоном и Москвой.