



США прекращает научное сотрудничество с некоторыми израильскими организациями

Администрация США поручила всем американским агентствам прекратить научно-техническое сотрудничество с израильскими учреждениями за “зеленой линией”. При этом администрация Байдена отменила принятое президентом Трампом решение впервые разрешить американским фондам оплачивать специальные исследования и разработки институтами и университетами в Иудее и Самарии.



Источник в Госдепартаменте заявил, что США глубоко ценят научно-техническое сотрудничество с Израилем и что оно будет продолжаться. По его словам, новая инструкция отражает давнюю американскую позицию о том, что “окончательный выбор географических районов, которые будут находиться под управлением Израиля после 5 июня 1967 года, является вопросом договоренности о постоянном статусе”. Он говорит, что “мы действуем для проведения переговоров о решении на основе двух государств, при котором Израиль живет в мире и безопасности рядом с жизнеспособным палестинским государством”, подчеркнув, что это возврат к первоначальной политике США.



Ариэльский университет, вероятно, пострадает от этого решения после того, как недавно подал заявку в Binational Science Foundation на получение финансирования для научного проекта. США проинформировали Израиль о своем решении, которое было принято до недавних решений Израиля о строительстве поселений.



Министр иностранных дел Эли Коэн назвал это решение ошибочным и заявил, что он против него.



“В подобных случаях в прошлом израильское правительство позаботилось о том, чтобы полностью возместить ущерб учреждениям, пострадавшим от таких решений”, – сказал министр.