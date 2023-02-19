



США предупреждают: Китай может предоставить России оружие

США фиксируют “тревожные” тренды в поддержке Китаем российских вооруженных сил, и есть признаки того, что Пекин может предоставить военную помощь, сообщили CNN официальные лица США, знакомые с ситуацией. По словам официальных лиц, госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос на встрече со своим китайским коллегой Ван И в субботу в кулуарах конференции в Мюнхене.



“Госсекретарь довольно резко предупредил о последствиях оказания Китаем поддержки России или помощи ей в уклонении от санкций”, – заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.



Вице-президент Камала Харрис также упомянула о поддержке Китаем России во время своего выступления в Мюнхене.



“Мы обеспокоены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны”, – заявила Харрис в субботу. “Любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России только увеличат агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут мировой порядок, основанный на правилах”.



Официальные лица заявили, что США видят, как Китай публично пытается представить себя сторонником мира – Ван заявил в субботу в Мюнхене, что Пекин представит “мирный план” для Украины и России – и поддерживать отношения с Европой, одновременно тайно помогая военным усилиям России.



CNN спросила президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в субботу, считает ли она после выступления Вана, что Китай прислушивается к посланию Европы не поддерживать Россию.



“Мы видели, что Китай и Россия подписали соглашение о неограниченном партнерстве, и я думаю, что нам нужно больше доказательств, чтобы увидеть, что Китай не поддерживает Россию”, – ответила она. “Пока мы видим обратное. И поэтому это открытый вопрос”.



В интервью CBS, выпущенном в субботу, Блинкен отметил, что США “очень внимательно” следят за возможным усилением поддержки России со стороны Китая и “очень ясно дали понять” Пекину о последствиях предоставления оружия или боеприпасов для Кремля.



“Наша озабоченность основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летального оружия. И мы очень ясно дали понять, что это создаст серьезную проблему в наших отношениях”, – сообщил Блинкен.

