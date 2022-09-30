



США представят проект соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном

Американский посредник Амос Хохштейн представит проект соглашения о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на ливанские СМИ.

Уточняется, что документ будет представлен сегодня в Ливане.

"Американский посредник в деле о проведении морской границы Амос Хохштейн сегодня представит письменное предложение по этому вопросу благодаря потребности Европы в газе и в свете угроз "Хизбаллы", - сказал бывший член ливанского парламента.

Ожидается, что завтра выступит с официальной речью по этому поводу генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла.