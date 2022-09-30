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США представят проект соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном
30.09.2022 16:14 Алина Груднева

США представят проект соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном

Американский посредник Амос Хохштейн представит проект соглашения о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном. 

 
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на ливанские СМИ.
 
Уточняется, что документ будет представлен сегодня в Ливане. 
 
"Американский посредник в деле о проведении морской границы Амос Хохштейн сегодня представит письменное предложение по этому вопросу благодаря потребности Европы в газе и в свете угроз "Хизбаллы", - сказал бывший член ливанского парламента.
 
Ожидается, что завтра выступит с официальной речью по этому поводу генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла. 

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