



США предоставят Украине современные системы ПВО

США предоставят Украине современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили на сайте Белого дома ссылаясь на разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.



Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Об этом идет речь в резолюции, опубликованной Белым домом.



В разговоре с президентом Владимиром Зеленским лидер США также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать убытки из России, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлять Украине безопасность", экономическую и гуманитарную помощь.



