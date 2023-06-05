



США предоставят Украине $37 млн на кибербезопасность

Власти США намерены передать Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.



Отмечается, что планы новой помощи обсудили на ежегодном заседании Кибердиалога Украина - США в Таллине 1 июня. Американская делегация также подтвердила готовность к поддержке киберзащиты Украины.



"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом о предоставлении Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - говорится в сообщении.



По данным Госдепа, эта помощь позволила Украине сдерживать киберинциденты и угрозы, а также поддержала защиту критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.