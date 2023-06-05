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США предоставят Украине $37 млн на кибербезопасность
05.06.2023 18:53 Раиса Вовк

США предоставят Украине $37 млн на кибербезопасность

Власти США намерены передать Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
 
Отмечается, что планы новой помощи обсудили на ежегодном заседании Кибердиалога Украина - США в Таллине 1 июня. Американская делегация также подтвердила готовность к поддержке киберзащиты Украины.
 
"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом о предоставлении Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - говорится в сообщении.
 
По данным Госдепа, эта помощь позволила Украине сдерживать киберинциденты и угрозы, а также поддержала защиту критически важных сетей и цифровой инфраструктуры. 

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