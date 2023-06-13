США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Голос Америки".
"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал чиновник.
Какое вооружение получит Украина
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы AT-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон осведомлен о срочных потребностях Украины, в том числе для контрнаступательных операций. "Мы сосредоточимся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя", - отметил он.
Предыдущий пакет на более 2 млрд долларов был объявлен на прошлой неделе. В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и многое другое.
С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи почти на 40 млрд долларов.