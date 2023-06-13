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США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
13.06.2023 19:25 Раиса Вовк

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Голос Америки".

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал чиновник.

Какое вооружение получит Украина

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
  • запасные части и другое полевое оборудование. 
Ранее "Голос Америки" писал, что в 40-й пакет войдут бронированные машины Stryker и Bradley, которые заменят поврежденную в контрнаступлении технику.

Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон осведомлен о срочных потребностях Украины, в том числе для контрнаступательных операций. "Мы сосредоточимся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя", - отметил он.

Предыдущий пакет на более 2 млрд долларов был объявлен на прошлой неделе. В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и многое другое.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи почти на 40 млрд долларов. 

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