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09.09.2022 14:42 Юлия Фрилис

США предложили реформировать СБ ООН

США предложили реформировать Совет Безопасности ООН из-за агрессии России против Украины...

Предлагаемые нововведения будут касаться, в частности, прав вето . Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

США готовы стать соавторами резолюции, которая потребует от постоянных членов Совбеза объяснять свои права вето.

Кроме того, США решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совбеза ООН". В частности, страна будет воздерживаться от использования права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что для реформы Совета Безопасности необходимо согласие его пяти постоянных членов: США, Франции, Великобритании, Китая и России.

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