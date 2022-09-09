



США предложили реформировать СБ ООН

США предложили реформировать Совет Безопасности ООН из-за агрессии России против Украины...



Предлагаемые нововведения будут касаться, в частности, прав вето . Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



США готовы стать соавторами резолюции, которая потребует от постоянных членов Совбеза объяснять свои права вето.



Кроме того, США решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совбеза ООН". В частности, страна будет воздерживаться от использования права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций.



Отметим, что для реформы Совета Безопасности необходимо согласие его пяти постоянных членов: США, Франции, Великобритании, Китая и России.