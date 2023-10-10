



США предложили помощь по спасению заложников, захваченных ХАМАСом

США предложили Израилю помощь в планировании специальных операций и поддержку разведки в рамках усилий по спасению заложников, захваченных ХАМАСом, сообщил CNN представитель американского оборонного ведомства.



Эта поддержка не предполагает присутствия американских войск на территории Израиля. Вместо этого помощь будет оказываться в форме разведки, наблюдения и рекогносцировки.



По словам чиновника, помощь будет оказываться Центральным командованием США и Командованием специальных операций США, а также Объединенным командованием специальных операций - центром, разрабатывающим тактику и планы специальных операций.



По словам чиновника, эта тема также поднималась в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с его израильским коллегой, министром обороны Йоавом Галантом, состоявшегося в выходные дни. После этого Остин дал указание группе JSOC настойчиво продвигаться вперед, оказывая израильским военным поддержку в планировании и получении разведданных.

