Полиция опубликовала имена еще четырех погибших офицеров полиции
Новости » Политика
США предложили помощь по спасению заложников, захваченных ХАМАСом
10.10.2023 09:50 Анатолий Кравченко

США предложили помощь по спасению заложников, захваченных ХАМАСом

США предложили Израилю помощь в планировании специальных операций и поддержку разведки в рамках усилий по спасению заложников, захваченных ХАМАСом, сообщил CNN представитель американского оборонного ведомства.

Эта поддержка не предполагает присутствия американских войск на территории Израиля. Вместо этого помощь будет оказываться в форме разведки, наблюдения и рекогносцировки.

По словам чиновника, помощь будет оказываться Центральным командованием США и Командованием специальных операций США, а также Объединенным командованием специальных операций -  центром, разрабатывающим тактику и планы специальных операций.

По словам чиновника, эта тема также поднималась в ходе телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с его израильским коллегой, министром обороны Йоавом Галантом, состоявшегося в выходные дни. После этого Остин дал указание группе JSOC настойчиво продвигаться вперед, оказывая израильским военным поддержку в планировании и получении разведданных.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы