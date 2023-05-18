



США предложили Израилю "совместное военное планирование" по Ирану



США недавно предложили Израилю, чтобы Вашингтон и Иерусалим занялись "совместным военным планированием" в отношении Ирана, согласно сообщению, опубликованному в среду со ссылкой на американских и израильских представителей.



Издание Axios сообщает, что администрация Байдена в последние недели обратилась к израильским чиновникам с "беспрецедентным" предложением, которое "значительно улучшит американо-израильское военное сотрудничество".



Американский представитель сообщил изданию, что предложение "не связано с планированием какого-либо совместного американо-израильского удара по ядерной программе Ирана", и что планирование будет в основном сосредоточено на обмене планами в случае "различных непредвиденных ситуаций" и обсуждении путей противодействия региональной деятельности Ирана.



Предложение прозвучало во время недавних поездок в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина и командующего CENTCOM генерала Эрика Куриллы, говорится в докладе.



Израильский представитель сообщил Axios, что Израиль попросил разъяснить, останется ли предложение "в сфере разведки и сценариев" или распространится "на сферу совместных операций".



Мартовская поездка Милли в Израиль последовала за сообщениями о том, что Иран обогатил уран до уровня, близкого к оружейному, а также за несколькими авиаударами, приписываемыми Израилю, которые поразили иранские цели в Сирии.



В том же месяце на встрече с Остином премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что у США и Израиля "общая повестка дня - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, остановить иранскую агрессию, защитить региональную безопасность и процветание и расширить круг мира".