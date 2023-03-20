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США предлагает поддержку Армении в мирных переговорах с Азербайджаном
20.03.2023 20:27 Ирина Демьянова

США предлагает поддержку Армении в мирных переговорах с Азербайджаном

 Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил поддержку США в содействии двусторонним мирным переговорам с Азербайджаном, сообщил Госдепартамент США.

«Он подтвердил поддержку США прямых переговоров и дипломатии для поддержания прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе и подчеркнул, что военного решения не существует», — говорится в заявлении Госдепартамента.
 

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