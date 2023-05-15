



США: Празднование Накбы ООН показывает “антиизраильскую предвзятость”

Объясняя решение не присутствовать на сегодняшнем мероприятии Организации Объединенных Наций, посвященном 75-й годовщине палестинской Накбы, представитель миссии Соединенных Штатов при ООН заявил, что Вашингтон “не поддерживает мероприятия, которые демонстрируют институциональную антиизраильскую предвзятость".



Тем не менее, “Соединенные Штаты продолжают признавать бедственное положение палестинских беженцев”, – говорится в заявлении официального представителя миссии США Нейта Эванса.



“Соединенные Штаты поддерживают действия в ООН, которые объединяют стороны и закладывают основу для согласованного решения о создании двух государств, а также были сосредоточены на том, чтобы побудить стороны предпринять шаги для деэскалации напряженности и восстановления взаимного доверия”, – продолжил Эванс. “В то же время Соединенные Штаты давно обеспокоены антиизраильской предвзятостью в системе ООН, что также контрпродуктивно для мира”.



Администрация президента США Джо Байдена последовательно встала на сторону Израиля в ООН, заблокировав около шести резолюций и заявлений.