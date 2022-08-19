Новости » Политика
США поставили ультиматум Северной Корее
19.08.2022 15:51 Александр Юзовский

США поставили ультиматум Северной Корее

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс поставил ультиматум властям Северной Кореи. По его словам, у КНДР стоит выбор между прямым диалогом с Вашингтоном и усилением сдерживания.

Прайс отметил, что Вашингтон выступает за дипломатический подход.

"Мы стремимся поучаствовать в диалоге – прямом диалоге с КНДР – как средство для достижения нашей общей цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", – заявил он.

По его словам, если КНДР откажется сотрудничать в этом вопросе, то США будут вынуждены усилить сдерживание. 

"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с Японией, с Республикой Корея и будем делать соответствующие шаги, когда речь идет об их безопасности и нашем коллективном сдерживании", — сказал Прайс.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы