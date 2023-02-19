



Американский посол требует, чтобы Нетаниягу "нажал на тормоза"

Администрация Байдена посоветовала Нетаниягу притормозить в отношении судебной реформы. Об этом заявил в субботу посол США в Израиле Томас Найдс, сообщают ивритские СМИ.



"Это то, что мы делаем сейчас. Мы говорим премьер-министру, как я говорю своим детям: нажми на тормоза. Притормози, постарайся прийти к консенсусу и объединить стороны ", - сказал посол.



Найдс сделал эти заявления в подкасте The Axe Files в разговоре с бывшим старшим советником Обамы Дэвидом Аксельродом. Он также сказав, что "это очень сложно, они пытаются делать все слишком быстро", имея в виду нынешнее правительство Израиля, но уточнил, что США не в вправе указывать Израилю, как ему выбирать Верховный суд.



Найдс отметил растущую обеспокоенность среди американских евреев, либеральных и реформистских евреев и даже консервативных евреев, которые не согласны с судебными реформами.



Однако Найдс подчеркнул, что единственное, что связывает США и Израиль — это чувство демократии и чувство демократического института. "Именно так мы защищаем Израиль в ООН", - сказал он.

