



США попросили Израиль пересмотреть правила применения оружия ЦАХАЛом

Администрация Байдена хочет, чтобы Израиль пересмотрел свои "правила применения оружия" ЦАХАЛом во время военных операций в Иудее и Самарии после убийства журналистки Ширин Абу Акле, сообщили в среду Бараку Равиду из Axios три израильских и американских источника, осведомленных об этом разговоре.



Согласно информации, подобное давление США на Израиль связано с тем, что администрация Байдена вынуждена предпринимать все больше мер для обеспечения ответственности за смерть Абу Акле.



Правила применения оружия определяют обстоятельства, при которых израильские солдаты могут открывать огонь.