



США помогут Украине вернуть оккупированные Россией территории

Соединенные Штаты помогут Украине в "возврате территорий", Такое обещание Киеву дал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Заявление американского госсекретаря распространил накануне Госдепартамент.



Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которого пообещал помощь США по восстановлению контроля Украины над "оккупированными территориями". Глава Госдепа подчеркнул, что США никогда не признают "аннексию" украинских территорий Россией, поэтому продолжат поставлять вооружения режиму Зеленского, а также давить на Россию посредством санкций и помощью других международных институтов.



Госсекретарь подтвердил посыл президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях

- говорится в распространенном заявлении Госдепа.



Воодушевленные обещаниями Вашингтона представители Киева уже выступили с рядом "громких" заявлений в отношении "освобождения" бывших территорий Украины. Так глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пообещал "вернуться" в Крым, причем с оружием и "уже скоро". По его словам, другого варианта, как только отвоевать Крым, у Украины не существует.



Сделал он прогноз и на окончание боевых действий, заявив, что уже весной следующего года ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года, весной же и состоится "освобождение" Крыма. Продолжающееся наступление ВСУ он охарактеризовал как "начало конца российской агрессии".



(...) это даже не начало конца, это такой процесс, который в разгаре

- добавил Буданов.

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