



США поменяли свое представительство в Совбезе ООН

США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства России. Об этом сообщает американское издание Politico.



Вашингтон изменил стратегию поведения в Совбезе Организации Объединенных Наций, когда Москва на ротационной основе возглавила орган.



Теперь Соединенные Штаты будут направлять на заседание дипломатов низшего ранга, чем посол.



"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совбеза после того, как она грубо нарушила Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совбез и ООН в целом нуждаются в реформировании", - подчеркнула посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.



Отметим, что председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно, поочередно между его членами. В частности, в мае эту роль будет выполнять Швейцария, а в июне - Объединенные Арабские Эмираты.

