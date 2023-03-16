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США пока не доказали, что TikTok угрожает нацбезопасности – МИД Китая
16.03.2023 14:54 Ирина Демьянова

США пока не доказали, что TikTok угрожает нацбезопасности – МИД Китая

Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что Соединенные Штаты пока еще не представили доказательств того, что TikTok угрожает национальной безопасности, и что США должны прекратить подавлять такие компании.

Представитель министерства Ван Вэньбинь сделал комментарий на ежедневном брифинге.

TikTok, принадлежащий китайскому технологическому гиганту ByteDance, заявил в среду, что администрация Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok отказались от своих долей в популярном видеоприложении иначе столкнутся с возможным запретом США.

 

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