



США подтвердили помощь Украине, но утаили, что же Блинкен сказал Кулебе об ATACM

Уже на этой неделе Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи. Эта информация подтверждена на официальном уровне. Объявит о новом пакете Государственный департамент Соединенных Штатов, сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер на традиционном брифинге.



США "продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений", и "позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить Украине", – уточнил представитель ведомства.



На вопрос, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, когда тот призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, Миллер заявил, что не будет "разглашать эти частные дипломатические разговоры".



"Относительно любых других потенциальных ракетных систем или других оборонительных систем, то это всегда действия, которые мы рассматриваем, но пока не делаем никаких объявлений", – резюмировал представитель Госдепа.



Как сообщал Mignews, раннее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится объявить новый пакет военной помощи для Украины на 200 млн долл., который станет началом использования 6,2 млрд долл., "появившихся" после переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.